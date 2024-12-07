Mourinho, derbilerin farkına varamadı! 'Sıradan bir maç' demişti ama...

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş karşısında sahadan puansız ayrıldı. Sezonun ilk derbisinde Galatasaray'a evinde 3-1 yenilen Fenerbahçe, bu kez de Beşiktaş'a 1-0'lık skorla mağlup oldu.

Beşiktaş, 5 maçtır kazanamama serisini bu galibiyetle sonlandırırken, Fenerbahçe ise İstanbul derbilerinde puan alamamış oldu.

Jose Mourinho, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, "Takımım mükemmel değildi ama mücadelelerinden memnunum. Bu sonuçlar bizi daha da motive edecek" dedi.

Mourinho Galatasaray derbisinden önceki hafta "Normal bir hafta, sadece bir maç" demişti.

Halk TV'deki habere göre, Portekizli teknik direktör derbi sonrasında ise "Bir maç kaybettik ve anladım ki bu normal bir maç değil. Tepkilerin katlanarak büyümesini anlayabiliyorum" demişti.

Beşiktaş yenilgisi sonrasında Sarı Lacivertli taraftarlar Mourinho'ya sosyal medyadan tepki gösterdiler.

Fenerbahçe taraftarları rahat tavırlarıyla dikkat çeken Portekizli teknik adam için "Hala derbilerin farkına varamadı" yorumunda bulundular.

Mourinho, derbide kadroda önemli değişiklikler yaparak Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci ve Youssef En-Nesyri'yi yedek soyundurdu. Yerlerine Mert Müldür, Alexander Djiku, Sofyan Amrabat, Allan Saint-Maximin ve Edin Dzeko'yu ilk 11'de sahaya sürdü.