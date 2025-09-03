Mourinho dünya gündeminde: Teklifi açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Mourinho dünya gündeminde: Teklifi açıkladı

Fenerbahçe'yle yolları ayrılan teknik direktör Jose Mourinho'yla ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Mourinho, Mısır'dan gelen teklifi reddettiğini açıklarken; Rusya'da görüşmeler yaptığı iddia edildi.

Fenerbahçe'nin görevine son verdiği teknik direktör Jose Mourinho'nun yeni adresinin neresi olacağı merak ediliyor. Mourinho ile ilgili iddialar ve teklifler dış basının da gündeminde.

Mısır'ın Al-Ahly takımının Portekizli çalıştırıcıya teklif götürdüğü iddia edildi. Mısır'da yayın yapan Cairo24'ün ulaştığı Mourinho, teklif aldığını doğruladı.

Mourinho, "Evet temasta bulundular ama kibarca ilgilenmediğimi söyledim" dedi.

Eurofootball'un Rusça sitesindeki bir haberde ise Mourinho'nun aracılar üzerinden Rus kulüpleriyle görüştüğü öne sürüldü.

Habere göre Jose Mourinho, en az 2 yıllık sözleşme ve teknik ekibiyle birlikte 20 milyon Euro yıllık ücret istiyor.

Son Haberler
Mourinho dünya gündeminde: Teklifi açıkladı
Mourinho dünya gündeminde: Teklifi açıkladı
Galatasaray Jankat Yılmaz'ı Süper Lig ekibine kiralıyor
Galatasaray Jankat Yılmaz'ı Süper Lig ekibine kiralıyor
Pepsi'nin en büyük hissedarı değişti: Piyasalar hızlı cevap verdi
Pepsi'nin en büyük hissedarı değişti: Piyasalar hızlı cevap verdi
Elisabeth Mas’tan Tuba Ünsal’a zehir zemberek sözler: “İlk kurban ben değilim!”
Elisabeth Mas’tan Tuba Ünsal’a zehir zemberek sözler: “İlk kurban ben değilim!”
Ayşe Barım hakkında sıcak gelişme!
Ayşe Barım hakkında sıcak gelişme!