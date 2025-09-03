Mourinho dünya gündeminde: Teklifi açıkladı

Fenerbahçe'nin görevine son verdiği teknik direktör Jose Mourinho'nun yeni adresinin neresi olacağı merak ediliyor. Mourinho ile ilgili iddialar ve teklifler dış basının da gündeminde.

Mısır'ın Al-Ahly takımının Portekizli çalıştırıcıya teklif götürdüğü iddia edildi. Mısır'da yayın yapan Cairo24'ün ulaştığı Mourinho, teklif aldığını doğruladı.

Mourinho, "Evet temasta bulundular ama kibarca ilgilenmediğimi söyledim" dedi.

Eurofootball'un Rusça sitesindeki bir haberde ise Mourinho'nun aracılar üzerinden Rus kulüpleriyle görüştüğü öne sürüldü.

Habere göre Jose Mourinho, en az 2 yıllık sözleşme ve teknik ekibiyle birlikte 20 milyon Euro yıllık ücret istiyor.