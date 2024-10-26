Mourinho, En Nesyri için kararını verdi

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Mourinho, En Nesyri için kararını verdi

Fenerbahçe’de beklentilerin altında kalan En Nesyri için karar çıktı. Teknik Direktör Jose Mourinho, Faslı golcüye daha fazla forma şansı verecek.

Fenerbahçe’nin Süper Lig’de yarın oynayacağı Bodrumspor maçı öncesi forvette kimin oynayacağı merak konusu oldu. Sarı lacivertlilerde Edin Dzeko 15 maçta 9 gol atarak 2 asist yaparken, rekor bonservisle transfer olan En Nesyri ise 13 maçta sadece 2 gol atabildi.

Gel son bilgilere göre Teknik Direktör Jose Mourinho, En Nesyri’ye daha fazla forma şansı vermesi bekleniyor. Portekizli teknik adamın En Nesyri’nin hızlı olması ve dribling yeteneklerinden faydalanmak istediği öğrenildi.

Mourinho, En Nesyri’ye daha fazla forma şansı vererek oyuncunun performansını artırmayı hedefliyor. Faslı oyuncunun önümüzdeki maçlarda daha fazla 11’de forma giyeceği öğrenildi.

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