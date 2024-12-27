Mourinho eski öğrencisini istiyor. İngiliz basını duyurdu

Fenerbahçe’de yaşanan sakatlık sorunu özellikle savunmayı olumsuz etkiledi. Oosterwolde’nin sezonu kapatması sonrası savunmanın soluna takviye yapılmasını isteyen Teknik Direktör Mourinho, listenin başına eski öğrencisini yazdı.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe, Tottenham forması giyen sol bek Reguilon'u kadrosuna katmak için harekete geçti. Öte yandan Morunho’nun İspanyol savunmacı ile görüşerek transfer için ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. Sarı lacivertli yönetimin sözleşmesi sezon sonu sona erecek oyuncu için bonservis ödemek istemediği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Reguilon, Jose Mourinho’nun Tottenham’ı çalıştırdığı dönemde Tottenham’a transfer olmuştu. İspanyol oyuncu, Real Madrdi’den İngiliz ekibine 30 milyon euro bonservisle gelmişti.