Mourinho eski takımına karşı tarihi mücadeleye çıkacak. İşte kadro tercihi

Fenerbahçe’nin bu akşam oynayacağı maç Teknik Direktör Jose Mourinho ile orta saha oyuncuları Fred ve Ambrabat için farklı bir önem taşıyor. 3 isim, eski takımlarına karşı galibiyet için mücadele edecek.

Teknik Direktör Jose Mourinho, Manchester United’ı çalıştırdığı dönemde UEFA Avrupa Ligi, İngiltere Lig Kupası ve Community Shield zaferlerini yaşadı. Öte yandan Fred, Manchester United forması giydiği dönemde İngiltere Lig Kupası’nı kazanmıştı.

SOL BEKTE BÜYÜK SIKINTI VAR

Fenerbahçe’de Manchester United maçı öncesi sol bek sıkıntısı dikkat çekiyor. Sarı lacivertlilerde Samsunspor maçında sakatlanan Oosterwolde’nin sezonu kapatması bekleniyor. Teknik Direktör Mourinho yaptığı son açıklamada Oosterwolde’nin en iyi ihtimalle mayıs ayında formasına kavuşmasını beklediklerini söylemişti.

Öte yandan sarı lacivertlilerde sakatlığı bulunan Cengiz Ünder’in yanı sıra UEFA listesinde yer almayan Flip Kostic, Bartuğ Elmas ve Oğuz Aydın kadroda yer almayacak.

Cezasını tamamlayan Osayi-Samuel’in Mourinho’nun şans vermesi durumunda forma giymesi bekleniyor.

Manchester United’da ise sakat olan 6 oyuncunun yanı sıra kart cezalısı olan Bruno Fernandes, Fenerbahçe’ye karşı forma giyemeyecek.

Fenerbahçe ve Manchester United’ın sahada olması beklenen 11’leri şöyle:

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Mert Müldür, Amrabat, Fred, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, En-Nesyri.

Manchester United: Onana, Mazraoui, De Ligt, Martinez, Dalot, Ugarte, Casemiro, Garnacho, Eriksen, Rashford, Hojlund.