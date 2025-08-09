Mourinho etkisi: 90 milyon Euro'luk yıldız Fenerbahçe ile imzalamaya hazır!

Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun sayesinde bir yıldız oyuncunun daha transferini gerçekleştirmeye yaklaştı.

Fenerbahçe, PSG'den Skriniar ile birlikte kadrosuna katmak istediği Marco Asensio'nun transferinde mutlu sona yaklaştı.

Sky Sport'un haberine göre, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Aston Villa’da kiralık forma giyen İspanyol yıldız, sarı-lacivertlilere imza atmak için gün sayıyor. Jose Mourinho ile çalışmak isteyen 28 yaşındaki futbolcu kulüplerin anlaşmasını beklemeye geçti.

Piyasa değeri bir dönem 90 milyon Euro'yu gören Asensio geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giydiği Aston Villa'da 21 maçta 8 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.

