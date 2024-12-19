Mourinho, Eyüpspor’a karşı 11’ini değiştiriyor. En büyük sorun kalede

Fenerbahçe, Süper Lig’in 17. Haftasında Eyüpspor ile karşılaşacak. Sarı lacivertlilerin 3-1 kazandığı Başakşehir maçında yaşanan sakatlıklar büyük soruna neden oldu. Teknik Direktör Mourinho, Eyüpspor karşısına çıkaracağı 11’i belirlemeye çalışıyor. Portekizli teknik adam en büyük sorunu kalede ve savunmada yaşıyor.

Mourinho, kaleci tercihini İrfan Can’ın durumuna gire belirleyecek. Şu anda kale için bir numaralı aday Ertuğrul olsa da sakatlığı bulunan İrfan Can’ın oynayabilecek durumda olması Portekizli teknik adamın tercihini değiştirecek. Savunmanın ortasında Çağlar ile Djiku’nun forma giymesi beklenirken beklerde ise Osayi Samuel ve Kostic’in oynayacağı öğrenildi.

Portekizli teknik adamın Başakşehir maçındaki orta sahayı bozması beklemiyor. Sarı lacivertlilerde geçen haftaki maçta Ambrabat ve Fred forma giyerken forvet arkasında ise Szymanski görev almıştı.

Kanatlarda ise Saint Maximin ile Tadic’in yer alacağı öğrenildi. Forvette ise Dzeko’nun forma giymesi bekleniyor.