Mourinho Fenerbahçe çimlerine ayağını bastı. Kadıköy alev aldı

Trendyol Süper Lig'de sezonu 2. sırada bitiren Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı.

8-9 Haziran'da gerçekleşecek Olağan Genel Kurul öncesi elini çabuk tutan Başkan Ali Koç rakibi Aziz Yıldırım'ın da vaadi olan Jose Mourinho ile anlaşmaya vardı.

Bugün İstanbul'a gelen Portekizli teknik direktör ayağının tozuyla imza töreni için Ülker Stadyumu'na geldi.

Mourinho'nun çimlere ayağını basması ile tribünde bulunan on binlerce Fenerbahçe taraftarı da şovuna başladı.

Hep bir ağızdan Mourinho tezahüratlarına başlayan sarı-lacivertliler Kadıköy'ü inletti.