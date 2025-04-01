Mourinho Fenerbahçe’de ilk derbi galibiyetinin peşinde

Fenerbahçe, Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde ezeli rakibi Galatasaray’ı ağırlayacak. Dev mücadeleyi kazanan taraf adını kupada yarı finale yazdıracak.

Dev derbi mücadelesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho için ayrı bir önem taşıyor. Portekizli teknik adam sarı lacivertliler ile ilk derbi galibiyetine imza atmak istiyor.

Fenerbahçe, Mourinho yönetiminde Beşiktaş’a ligin ilk yarısında mağlup olurken, Galatasaray’a karşı da Süper Lig’in ilk yarısındaki maçta kendi evinde mağlup olmuştu. Fenerbahçe, Galatasaray’a karşı deplasmanda ise golsüz berabere kaldı.

Teknik Direktör Mourinho, Galatasaray maçında rakibinin psikolojik durumunu avantaja çevirmek istiyor. Portekizli teknik adam, Galatasaray’ı kupada eleyerek ligin geri kalanında psikolojik üstünlüğü eline almak istiyor.

Mourinho, oyuncuları ile yaptığı konuşmada hem Süper Lig’de hem de Türkiye Kupası’nda şampiyonluk hedefi ile sezona devam edeceklerinin altını çizdi.