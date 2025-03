Mourinho Fenerbahçe’deki geleceğini açıkladı: 1 sene daha sözleşmem var ama…

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi’nde oynayacakları Rangers maçı öncesi açıklamalar yaptı. Basın toplantısında konuşan Portekizli teknik adam Fenerbahçe’deki geleceği hakkında konuştu. Mourinho, sarı lacivertlilerde 1 sene daha sözleşmesi olduğuna dikkat çekti.

Mourinho’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Saha dışında zorluklarla karşılaşmadık, saha içerisinde zorluklarla karşılaştık. Çünkü iyi takımlara karşı oynadık. Rakiplere saygı duyduk. Zorluklar da yaşadık. 18 maçtır yenilmeme sebebimiz, zorluklarla mücadele etmek."

“1 SENE DAHA SÖZLEŞMEM VAR AMA…”

"Obradovic büyük bir antrenör. Ben de başka takımalardayken bile onun başarısını hissedebiliyorum. Burası büyük bir spor kulübü. Buradaki başarı herkese ait. Birlik olduğumuz zaman er ya da geç başarı gelecektir. Benim geleceğim önemli değil, önemli olan Fenerbahçe. Benim burada bir sene daha kontratım var ama şu anda tek düşündüğüm şey Fenerbahçe ve buradaki görevim, başka bir şey değil."

“TARAFTARLARA SAVAŞACAĞIMIN SÖZÜNÜ VERDİM”

"Ben buraya geldiğimde taraftarlara her gün savaşacağımın sözünü vermiştim. Ama ben bunun normal bir savaşa olacağını düşünmüştüm. Her gün elimden gelenin en iyisini yapmak ve adil bir turnuvada her maçı kazanmak olarak düşünmüştüm ama burada birkaç ay geçirdikten sonra bunun birazcık daha fazlasını yapmam gerektiğini fark ettim"

Şu anda bir işim var. İşim sadakat gerektiren bir iş. Ama gelecekte neden olmasın. Evet İskoçya Ligi iki takımlı bir lig ama aynı zamanda tutku olan bir lig. Benim için futbolda tutku her şeydir. Celtic ve Rangers çok büyük takımlar. Ama dediğim gibi benim şu anda bir işim var.

Fred bizim için önemli bir eksik olacak. İsmail'in henüz hazır olduğunu düşünmüyorum. Biz bu tarz durumlara karşı asla ağlamadık, her zaman çözüm bulmaya çalıştık. Kimin oynadığının bir önemi yok, ben oyuncularıma güveniyorum"