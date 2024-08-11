Mourinho Fenerbahçe'deki tek eksiği açıkladı

Fenerbahçe, Süper Lig’in ilk haftasında Adana Demirspor’u mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, Süper Lig’deki ilk galibiyetini değerlendirdi.

Mourinho, maç sonrası yaptığı açıklamada, “Bugün eksik olan tek şey goldü. İlk 60-65 dakikada oynadığımız oyuna baktığımızda, sonuç farklı olmalıydı. Çok sayıda pozisyon kaçırdık ve final bölgesinde doğru hamleleri yapamadık. Belirli bir dakikadan sonra takım fiziksel olarak düştü. Saint Maximen ve İrfan Can Kahveci, 90 dakika oynayacak durumda değillerdi. Ancak galibiyeti hak ettik,” dedi.

Mourinho, oyuncu değişiklikleri hakkında da konuşarak, “Bir pozisyonda elinizde iki oyuncu olduğunda değişiklik yapmak daha kolay oluyor. Örneğin, Dzeko’nun yerine En-Nesyri’yi oyuna alabiliyoruz. Bazı durumlarda ise pozisyon anlamında adaptasyon yapmanız gerekiyor. Örneğin, Szymanski orta saha olarak oynadı, ki kendisi daha ofansif bir oyuncu. Daha sonra Bartu oyuna girdi, bu Türk futbolu için iyi bir şey çünkü kendisi iyi bir genç oyuncu. Onlara süre vermekten korkmuyoruz, daha fazla süre alacaklar. Aynı zamanda elimizde Yusuf ve Oğuz da var. Türk futbolu için iyi olduğunu düşünüyorum,” ifadelerini kullandı.