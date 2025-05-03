Mourinho Fenerbahçe’den ayrılacak mı? İlk temas sağlandı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz hafta yapılan Yüksek Divan Kurulu toplantısında gelecek sezon da teknik direktör Jose Mourinho ile devam etmek istediklerini açıklasa da Portekizli hoca için transfer iddiaları çıkmaya devam ediyor.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença, Portekiz Milli Takımı'nın başına Jose Mourinho'yu getirmek istiyor.

Haberde Portekiz'in 4 Haziran'da Almanya ile Uluslar Ligi yarı finali oynayacağı hatırlatıldı ve bu maçta teknik direktör Roberto Martinez'in başarısız olması halinde Başkan Proença'nın Mourinho'ya transfer teklifinde bulunacağı kaydedildi.

Portekiz futbolunda taşları yerinden oynatacak bu gelişme için federasyonun şimdiden Jose Mourinho cephesiyle temas kurmaya başladığı ileri sürüldü.

Bu planın önündeki engel olarak Mourinho'nun, Fenerbahçe ile kontratı görülürken sarı-lacivertlilerin kararına göre de sezon sonunda ayrılık ihtimali gündeme gelebilir.