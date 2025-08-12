Mourinho Fenerbahçe"nin 27 yıllık lanetini bitirdi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 2-1 kaybedilen maçın rövanşında Feyenoord'u 5-2 mağlup etti ve play-off'a yükseldi.
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 1998/99 yılında UEFA Kupası ön eleme Göteborg maçından bu yana ilk maçını kaybettiği çift ayaklı eleme turunda Feyenoord karşısında ilk kez tur atladı
LANET SONA ERDİ
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Feyenoord'a deplasmanda 2-1 mağlup olmuştu.
1998-1999 sezonunda UEFA Kupası ön eleme turunda İsveç'in Göteborg takımına karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler ilk maçı deplasmanda 2-1 kaybetti. Rövanş maçında Kadıköy'de 1-0 galip gelen Kanarya o zaman uygulanan deplasman golü kuralıyla turu geçti. Bu tek istisna dışında Fenerbahçe, Avrupa kupalarında ilk maçı kaybettiği tüm eşleşmelerde elendi. 27 yıldır ilk maçı kaybettikten sonra Fenerbahçe Feyenoord'u 4-1 mağlup ederek UEFA Şampiyonlar Ligi play off turuna yükseldi.
27 yıl sonra Jose Mourinho önderliğinde sarı lacivertliler bu şansızlığına son verdi.