Mourinho Fenerbahçe"nin 27 yıllık lanetini bitirdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mourinho Fenerbahçe"nin 27 yıllık lanetini bitirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 2-1'in rövanşında Hollanda'nın Feyenoord ekibini 5-2 yenen Fenerbahçe, adını play-off turuna yazdırdı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 2-1 kaybedilen maçın rövanşında Feyenoord'u 5-2 mağlup etti ve play-off'a yükseldi.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 1998/99 yılında UEFA Kupası ön eleme Göteborg maçından bu yana ilk maçını kaybettiği çift ayaklı eleme turunda Feyenoord karşısında ilk kez tur atladı

LANET SONA ERDİ

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Feyenoord'a deplasmanda 2-1 mağlup olmuştu.

1998-1999 sezonunda UEFA Kupası ön eleme turunda İsveç'in Göteborg takımına karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler ilk maçı deplasmanda 2-1 kaybetti. Rövanş maçında Kadıköy'de 1-0 galip gelen Kanarya o zaman uygulanan deplasman golü kuralıyla turu geçti. Bu tek istisna dışında Fenerbahçe, Avrupa kupalarında ilk maçı kaybettiği tüm eşleşmelerde elendi. 27 yıldır ilk maçı kaybettikten sonra Fenerbahçe Feyenoord'u 4-1 mağlup ederek UEFA Şampiyonlar Ligi play off turuna yükseldi.

27 yıl sonra Jose Mourinho önderliğinde sarı lacivertliler bu şansızlığına son verdi.

Son Haberler
Sarıyer'de makas atan sürücü 2 araca çarptı: 3 yaralı
Sarıyer'de makas atan sürücü 2 araca çarptı: 3 yaralı
Armand Duplantis dünya rekoruna doymuyor
Armand Duplantis dünya rekoruna doymuyor
Mbaye Diagne, Amedspor için Diyarbakır'a geldi
Mbaye Diagne, Amedspor için Diyarbakır'a geldi
"Kapımı açın" diye feryat etti kapı açılınca da içeri girmedi
"Kapımı açın" diye feryat etti kapı açılınca da içeri girmedi
Mourinho turu geçti, yönetime transfer mesajı verdi: 'Benim için sürpriz olur'
Mourinho turu geçti, yönetime transfer mesajı verdi: 'Benim için sürpriz olur'