Mourinho, futbolun yaramaz çocuğu…

Şarkıda dediği gibi "Nasıl anlatsam, Nerden başlasam". Türk futbolunun en önemli teknik direktör transferlerinden biri Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye imzasıyla gerçekleşti. Bu toprakların gördüğü kariyeri en görkemli isimlerin başında gelen Mourinho için sadece sarı lacivertliler değil tüm futbolseverler heyecanlıydı.

Uzun yıllardır şampiyon olamayan Fenerbahçe reçeteyi Mourinho liderliğinde yazarak sezonu en önde bitirmeyi planlıyordu. Ancak gelinen son noktada bitime 6 hafta kala Fenerbahçe, Galatasaray'ın 5 puan gerisinde. Hayaller bir başka bahara mı kalıyor bilemeyiz ama Portekizli teknik adamın Türk futboluna kısa zamanda damga vurduğunu söyleyebiliriz.

Son olarak Mourinho "Burada bir kültür var, siyah ve beyaz gibi. Üst üste kazandığınızda en iyi teknik direktör oluyorsunuz, ama işler kötü gittiğinde en kötü oluyorsunuz. Bu, buranın kültürü." diyerek sivri diliyle şimşekleri üzerine çekti. Zaten Mourinho geldiği ilk günden beri Türk futbolunu eleştirmeye başladı. Hakemlerden, rakiplerinden, rakip teknik adamlardan...

Kadıköy'de oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında unutulmaz bir sahne yaşandı. Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde sarı kırmızılı takımın 2-1 üstünlüğüyle bitişi ve sarı lacivertlilerin elenişi sonrası maçın hakemini tebriğe giden Okan Buruk hiç beklemediği bir hareketle karşılaştı. Kendisine hareket yaptığını düşündüğü Buruk'un burnunu sıkan Mourinho milyonlarca kişiyi şoke etti. Aslında bu Portekizli'nin ilk vukuatı değildi. 2011 yılında oynanan Barcelona - Real Madrid maçında rahmetli Tito Vilanova'nın gözüne parmağını sokmuş ve bu olay senelerce konuşulmuştu.

0-0 sona eren Galatasaray derbisinin ardından "Diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu" sözleri duyanları feci halde şaşırttı. Kimi Mourinho'yu ırkçılıkla suçlarken kimi de sıradan bir benzetme art niyet yok diyerek geçiştirdi. Okan Buruk'un "Crying One" olarak tanımladığı Mourinho derbi sonrası sözleriyle gündemini uzun süre meşgul etmeyi başardı.

Mourinho karakter olarak konuşulmayı seven ve adından söz ettiren açıklamalara imza atan bir teknik adam. 3-3 biten ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk umutlarının azaldığı Kayserispor maçının bitişinde muhabirin sorduğu "Birçok eksiği olan Kayserispor'dan 3 gol yediniz. Sebebi nedir?" sorusunda sinirlenerek bir yanıt verdi. Sezonun bitimine kısa bir süre kala Mourinho muhabir fırçalamaya, sosyal medyasından Süper Lig'deki pozisyonları paylaşmaya ve burun sıkmaya devam ediyor.

Başarılarla dolu kariyeri ve aldığı kupalarla her zaman en iyi teknik adamlar listesinde kendisine yer bulan Mourinho Türk futboluna bir açıdan uyum sağladı. Belki sahada istediği sonuçları alamadı ama kaos ve karmaşanın üst düzey olduğu ligimizde çıkışlarıyla şimdiden unutulmaz bir macera yaşattı. Gelecek sezon Mourinho muhtemelen Fenerbahçe'nin başında olacak. Bir şampiyonluk yarışı içinde yine rakipleriyle, hakemlerle, teknik adamlarla uğraşmaya devam edecek.

Zaman zaman Avrupa basınına da konu olan Mourinho başarısıyla değil skandallarıyla Türk futbolunu vitrine çıkarmayı sürdürecek.