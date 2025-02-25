Mourinho "Galatasaray yedek kulübesindekiler maymun gibi zıplıyordu"

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho maçın ardından Galatasaray hakkında skandal sözler söyledi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray derbisinin adından düzenlenen basın toplantısında, "Bugün hakeme de teşekkür etmeliyim. Bahsettiğiniz pozisyonda rakip kulübede herkes maymun gibi oyuncunun başında zıplıyorlardı. Çok büyük karakter. Türk hakem olsaydı 1. dakikada sarı kart verirdi ve 5. dakikada da değiştirmem gerekirdi" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'DAN TEPKİ

Galatasaray bu sözlerin ardından Irkçılığa hayır diyerek açıklama yayınladı

Türkiye’de çalışmaya başladığından beri düzenli olarak Türk insanını aşağılayıcı sözler sarf eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bugün ahlak dışı ifadelerine insanlık dışı söylemleri de eklemiştir. Jose Mourinho hakkında bu ırkçı söylemleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı, UEFA ve FIFA nezdinde de şikayetçi olacağımızı bildiririz. Tüm bu girişimlerimizin yanında “Ahlak timsali” rakibimizin teknik direktörlerinin bu söylemi hakkında göstereceği tavrı takip edeceğiz.

Galatasaray Spor Kulübü

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