Mourinho "Rakipler Galatasaray'a daha az motive"

Samsunspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Mourinho "Bugün gol atamadık. Maçı kaybetmemiz imkansızdı. Rakibin kaleye gelen 1 şutu yok. Maçı kazanmak için gol atmak gerekiyor. 2. yarı başında enerji düşüşünü hissettik. Duygusal anlamda bazı oyuncularda 2 gün önce 120 dakika oynamanın etkisini gördük. Terlerinin son dakikasına kadar mücadele ettiler. İnanılmaz pozisyonlar ürettik. Kaçırmak daha zordu. Maçı kaybetmemiz imkansızdı. Kalede ha ben vardım ha Livakovic. Hiç fark etmezdi" dedi.

"ŞAMPİYONLUK ŞANSIMIZ SÜRÜYOR!

Mourinho, "Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansının kaldığını düşünüyor mu?" sorusuna, "Evet. Şampiyonluk şansımız devam ediyor" yanıtını verdi.

Maçı değerlendiren Portekizli teknik direktör şu ifadeleri kullandı "Ben buradayım çünkü kazanamadık. Kazanmış olsaydık, ben burada olmazdım. Şimdi size bunu söylüyorum bir sonraki sefer kazansak da kaybetsek de 1 saatten fazla beklemem durumunda gideceğim. Bunun bilinmesini istiyorum. Çünkü 1 saatten fazla beklediğim zaman bunu saygısızlık olarak görüyorum. Böyle bir durum olursa beklemeden giderim. Çünkü bu çok fazla. Siz gazetecilerin suçu değil. Sözüm size değil."

"RAKİPLER, GALATASARAY'A KARŞI DAHA AZ MOTİVE"

Mourinho "Şampiyonluk şansıyla ilgili yüzde veremem. Bilmiyorum. Muhtemelen çok zor olacaktır liderin puan kaybetmesi. Bunu özellikle sebebi şu; bazı takımlar bize karşı oynadıklarından daha az motivasyonla onlara karşı oynuyorlar. Bugün mesela ligde 3. sırada takıma karşı olan takıma karşı oynadık ama düşmemeye oynayan bir takıma karşı oynuyorduk sanki. Zor olacak ama matematiksel olarak hala mümkün. 1 maçımız eksik, kazanırsak puan farkını düşürürüz. Matematiksel olarak mümkün olduğu sürece biz mümkün olduğunu düşünürüz." dedi.

"SAINT-MAXIMIN MANİPÜLASYON YAPIYOR"

Maximin konusuna değinen "Sezon boyunca çok şans buldu. Son 3 ayda hiçbir dönem yok ki 4 gün üst üste antrenman yapsın. O yüzden onun çalıştığı insanlar illegal şekilde veriler paylaştı. 10 Mart'ta Rangers ile oynadığımız maç öncesinde yaptığımız taktik antrenmanda en çok ben koşmuştum, eğitim amacıyla yapmıştık. Aynı gün Maximin ayrı bir çalışma yaptı. O yüzden datalarda daha fazla veriye sahip olması normal. Manipülasyon yapıyor. İstediği fotoğrafı paylaşsın, isterse karın kası yapsın." dedi.