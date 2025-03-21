Mourinho, Galatasaray’ı yıkan adamı istiyor

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Mourinho, Galatasaray’ı yıkan adamı istiyor

Fenerbahçe’nin transfer listesine sürpriz bir ismin girdiği öğrenildi. Teknik Direktör Mourinho, Galatasaray’ı yıkan oyuncuyu ısrarla istiyor.

Önümüzdeki sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışan Fenerbahçe’nin gündemine sürpriz bir isim geldi.

Çıkan son haberlere göre sarı lacivertliler, Young Boys’ta kiralık oynayan Alan Virginius’u gündemine aldı. Teknik Direktör Mourinho’nun 22 yaşındaki kanat oyuncusunu ısrarla istediği öğrenildi. Portekizli teknik adam, genç oyuncuyu kadroda düşünülmeyen Saint Maximin’in yerine istiyor.

Bonservisi Fransız ekibi Lille’de bulunan Alan Virginius, İsviçre ekibinde çıktığı 34 maçta 7 gol attı ve 3 asist yaptı. 3 milyon euro piyasa değeri bulunan Alan Virginius'un Lille ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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GALATASARAY’I YIKAN OYUNCUYDU

Genç kanat oyuncusu sezon başında Galatasaray ile oynanan Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında, sarı-kırmızılıların filelerini sarmış ve turu getiren golü atmıştı.

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Alan Virginius, bu gol sonrası yaptığı sevinç nedeniyle Galatasaray kaptanı Fernando Muslera ile bir arbede yaşamıştı. Yaşananların sonuncunda tecrübeli kaleci kırmızı kart görmüş ve 3 maç ceza almıştı.

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