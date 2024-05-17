Mourinho gelmeden Fenerbahçe'yi karıştırdı

Süper Lig'de şampiyonluk şansı mucizelere kalan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunuyor.

PAZAR GECESİ DEV DERBİ

Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin Avrupa'dan elenmesi ve

Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalinin uzak olması sonrası bazı yıldız futbolcuların ayrılık kararı almasına neden olduğu iddia edildi.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın oyuna müdahaleleri ve saha içindeki birçok kararı takımdaki bazı yıldızlar tarafından anlaşılmadı.

MOURINHO ETKİSİ!

Diğer taraftan başkan adaylarının Jose Mourinho başta olmak üzere yüksek profilli teknik adamlarla temasa geçmesi sonrası ibre tersine döndü.

BEKLEMEYE GEÇTİ

Yaşanan gelişmeler sonrası futbolcuların yeni teknik direktörü bekleyip ona göre karar vermeyi düşündüğü ifade edildi.

Fenerbahçe'nin transfer politikası da karıştı.