Mourinho "Ghezzal burada söyleyemeyeceğim bir kelime söyledi"

Çaykur Rizespor maçının ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, değerlendirmelerde bulundu. Son dönemde maçlarda geriye düşmelerinin hatırlatılması üzerine Jose Mourinho, “Sebebi oyuna duygu katmak istememiz. Önce gol yiyip sonra daha sonra maçı kazanıyoruz. Böylece daha fazla duygu yaşanıyor. Bunu bilerek yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

"ŞANSSIZ OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM"

Galatasaray – Fenerbahçe derbisinden önceki fikstürden bahseden Mourinho, “Bir sonraki turda ikinci ayağı onlar evlerinde oynayacaklar. Derbi öncesi ikinci Avrupa maçını evlerinde oynayacaklar. Bizim maçımız 23’te başlayacak onların maçı 19’da başlayacak. Şanssız olduğumuzu düşünüyorum” sözlerini sarf etti.

"GHEZZAL BURDA SÖYLEYEMEYECEĞİM BİR KELİME SÖYLEDİ"

Risk aldıklarını ve galibiyeti hak ettiklerini düşündüğünü aktaran Portekizli teknik adam, “Bugün 11’de 6 değişiklik yaptık. Bir önceki Avrupa maçı duygusal anlamda da yoğun bir maçtı. Bugün maçın başında yaptığımız hataların o yorgunlukla ilgili olduğunu düşünmüyorum. O dakikalarda oynamamız gerektiği gibi oynamadık. Stadyumun istediği gibi oynadık. Bu karakteri gösteremediğiniz zaman risk almış oluyorsunuz. Oyun bunu çağırıyordu ama biz farklı bir şey yaptık. Bazı oyuncularımız taraftarın istediği şeyi yaptı. 11’e 9’ken risk aldık. 2-0’dan sonra gösterdikleri oyun sebebiyle oyuncularımı tebrik ediyorum. Bana göre maçın en kötü bölümü son bölümdü. Herkes yüksek duygularla maçı takip ediyordu.

Sakin kalan bir tek ben vardım. Üst üste direkler oldu, kaleci kurtarışlar yaptı. Çok fazla pozisyon ürettik. Her riski aldık ve galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Rize bugün iyi savaştı. Mümkün olduğunca zaman geçirmeye çalıştılar. Eğer o kramplar gerçekse fiziksel olarak iyi olmadıklarını düşünüyorum. Kırmızı kart, ikinci sarı kart, verilen penaltı çok netti. Onlara verilen ikinci kırmızı kart da çok netti. Ghezzal burada tekrarlayamayacağım bir kelime söyledi. Onların yaşamış olduğu hayal kırıklığının sebebi mağlubiyet. Bunun arkasında başka bir şey yok” dedi.