Mourinho gözdağı verdi

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme uru ilk maçında Fenerbahçe Lugano ile kozlarını paylaşacak.

Yarın 21.30’da İsviçre’de oynanacak mücadele öncesi Jose Mouruinho basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İşte Portekizli teknik adamın açıklamaları:

“KARARIMDAN DOLAYI MUTLUYUM”

"Kadro yapılanmamızdan çok memnunum. Fenerbahçe'ye gelme kararımdan dolayı mutluyum. Şu ana kadar yaklaşık 30 idman ve 5 hazırlık maçı yaptık. Yaptığımız her idmandan çok mutlu oldum. Herkes gelişmek için elinden gelenin en iyisini yapıyor. Bana adapte olabilmek için ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Tabii ki durumumuz çok kolay değil çünkü oyuncularımız yavaş yavaş bize katıldı. İlk günden beri çalıştığımız oyuncularla çok keyif aldık, Djiku da onlardan biri. Biz hazırlık maçları için değil, bu maçlar için hazırlanıyoruz”

“KAZANMAK İÇİN BURAYA GELDİK”

Yarın da kazanmak için buraya geldik. Sadece İstanbul'daki maçı düşünmüyorum.

“ADAPTE OLMAMIZ GEREKİYOR”

Sentetik çim ev sahibi takımın kendi tercihidir. Ben her zaman futbolun güzel sahalarda oynanması gerektiğine inanırım. Bizim bu maçta sentetik çime adapte olmamız gerekiyor. Elimdeki oyunculardan dolayı mutluyum.

“KÜÇÜK BİR TAKIM AMA”

Güzel sözler için rakip teknik direktöre teşekkür ediyorum. Takımını organize bir şekilde oynatıyor. Çok iyi bir teknik direktör olacaktır ileride. Lugano şehri benim için önemli. Inter'de çalışırken çocuklarım burada okulda okuyordu. Küçük bir takım ama şimdi Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynuyorlar. Bu anlamda büyük bir iş başardılar diyebilirim"