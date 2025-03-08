“Mourinho “Henüz hiçbir şey bitmedi” demişti: Rövanş maçında flaş değişiklikler var

Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçına Kadıköy’de büyük umutlarla çıktı. Müthiş galibiyet serisi ve Rangers’ın formsuz görüntüsü, iyi bir skor beklentisini artırmıştı. Ancak işler beklendiği gibi gitmedi. İskoç ekibi sahadan 3-1 galip ayrılarak sarı-lacivertlilere büyük bir şok yaşattı.

Rangers avantajı ele geçirse de Jose Mourinho, maç sonundaki “Kutlama yapmasınlar, henüz bir şey bitmedi” sözleriyle rövanşta sonuna kadar savaşacaklarını vurguladı.

Tecrübeli teknik adamın, Ibrox Stadı'ndaki rövanş maçında kadroda önemli değişiklikler yapacağı belirtiliyor. Sakatlık nedeniyle kaleyi kaybeden Dominik Livakovic’in, İskoçya’da kaleyi geri alması bekleniyor.

Çağlar’ın sakatlığı sonrası savunma hattı da değişecek. Djiku’nun 11’e dönmesi ilk senaryo. Ancak cezası biten Samuel’ın sağ kanat bekinde oynaması ve Mert Müldür’ün stopere geçmesi ihtimali de bulunuyor.

Mourinho, maç sonrası yaptığı açıklamalarda cezalı Fred’in eksikliğini hissettiklerini belirtmişti. Rövanşta, son haftaların formda ikilisi Fred ve Szymanski’nin birlikte sahada olması bekleniyor. Bu değişiklikle birlikte, Amrabat’ın kulübeye dönmesi öngörülüyor.

Jose Mourinho’nun, Talisca’ya da ilk 11’de şans verme planı yaptığı ve Dzeko ya da Tadic’ten birinin yerine Sambacı’yı oynatmayı düşündüğü ifade edildi. Portekizli teknik adamın rövanşta 3’lü savunma dizilişine devam ederken, daha agresif bir oyun anlayışı benimsemesi bekleniyor.