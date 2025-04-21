Mourinho için bomba iddia! Sürpriz kulüp devreye girecek

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Mourinho için bomba iddia! Sürpriz kulüp devreye girecek

Fenerbahçe’de tepkilerin odağı haline gelen Mourinho ile ilgili bomba bir iddia gündeme geldi. Portekizli teknik adam ile sürpriz bir kulübün ilgilendiği belirtiliyor.

Fenerbahçe’ye sezon sonu büyük umutlarla gelen Jose Mourinho son haftalarda tartışmaların odağında yer alıyor. Fenerbahçe’nin Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi’nden elenmesi sonrası Süper Lig’de de şampiyonluk umutlarını zora sokması Portekizli teknik adamın tartışma konusu haline gelmesine neden oldu.

Sarı lacivertli taraftarların da büyük tepki gösterdiği Mourinho ile ilgili bomba bir iddia gündeme geldi. İngiliz basınından TEAMtalk'ta yer alan haberlere göre, Fenerbahçe’yi UEFA Avrupa Ligi’nde eleyen Rangers, Portekizli teknik adamı istiyor.

Gelen haberlere göre İskoç devi, önümüzdeki sezon yıldız bir teknik adamla çalışmak istiyor. Listenin üst sıralarında Liverpool efsanesi Steven Gerrard'ın olduğu belirtilirken Mourinho’nun da adaylar arasında yer aldığı kaydedildi.

Portekizli teknik adamın transfer şartı doğrultusunda Rangers’ta çalışmaya sıcak baktığı belirtiliyor. Öte yandan İskoç ekibinin Mourinho ile henüz görüşmediği de gelen haberler arasında yer alıyor.

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