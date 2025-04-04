Mourinho için flaş iddia: Adı sürpriz takımla geçiyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho’nun sarı lacivertlilerdeki geleceği Galatasaray’a karşı Türkiye Kupası’nda alınan mağlubiyet sonrası tartışma konusu oldu. Sarı lacivertli yönetim, Fenerbahçe sezonu şampiyon olarak bitirmese de yola Portekizli teknik adamla devam etmek istese de Mourinho’nun geleceği önümüzdeki dönemde belli olacak.

Daha önce adı İtalyan kulüpleriyle anılan Mourinho ile ilgili son iddia Brezilya’dan çıktı. Brezilyalı spor sunucusu Andre Rizek, Mourinho’nun adının Brezilya Milli Takımı ile anıldığını söyledi. Portekizli teknik adamın Fenerbahçe ile sözleşmesinin 2026 yılında sona ereceğine dikkat çeken Rizek, Brezilya Futbol Federasyonu’nun yeni hocasını belirlemek için acele ettiğini söyledi.

Brezilya Futbol Federasyonu’nun Ekvador ve Paraguay ile oynanacak Dünya Kupası eleme maçlarına kadar yeni hocayı bulmak istediği belirtiliyor.

Haber detayında Brezilya Milli Takımı için diğer teknik direktör adaylarının ise Jorge Jesus, Carlo Ancelotti ve Abel Ferreira olduğu vurgulandı.