Mourinho için olay çağrı: Federasyon Başkanı’na “Hemen telefon açın” dedi

UEFA Uluslar Ligi çeyrek final mücadelesinde Portekiz, Danimarka’ya 1-0 mağlup oldu. Portekiz, ilk maçta aldığı mağlubiyet ile yarı finale çıkma şansını zora soktu.

Uluslar Ligi’nde gelen mağlubiyet Portekiz basınında tepki ile karşılandı. Hatta çıkan bir yazıda Martinez’in yerine teknik direktörlük için Mourinho’nun adının geçmesi dikkat çekti.

Record gazetesinde çıkan yazıda teknik direktörlüğe Mourinho’nun geçmesi önerildi. Yazıda, “Yeterli! Sevgili Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença... Cep telefonunuzu açın ve Jose Mourinho'yu arayın. 'Milli takımın son iki yıldaki en kötü performansıydı!" ifadeleri yer aldı.

Yazının devamında Martinez’in bir oyun planının olmadığı belirtilerek şöyle denildi:



"Martinez'in bir oyun planı yok, bir B planı yok. Peki ya şimdi? Bahanelerle dolu bir basın toplantısını daha mı bekleyeceğiz. Yoksa Pedro Proença telefonu açıp José'yi mi arayacak? Takımın lidere, karizmaya, en üst seviyede tecrübeye, sadece 'güzel oynamak'tan öte, kazanmanın ne demek olduğunu bilen ve bu takımı rekabetçi bir makineye dönüştürebilecek bir hocaya ihtiyacı var.



Mourinho o kişidir! Daha önce reddetmişti ama belki de artık doğru zaman geldi. Proença eğer göreviyle iz bırakmak istiyorsa, bir telefon uzağınızda. Bize kimliğimizi ve hırsımızı geri verebilecek bir koça ihtiyacımız var."