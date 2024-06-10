Mourinho iddiası gündem olmuştu. Beşiktaşlı Hüseyin Yücel yine ortaya çıktı bakın ne anlattı

Fenerbahçe'de hem başkan adayı Aziz Yıldırım, hem de başkan Ali Koç'un Jose Mourinho ile görüştüklerini açıklamasının ardından Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel de çarpıcı bir iddiada bulunmuştu.

Yücel, Mourinho'ya kendilerinin de talip olduğunu belirtmiş, hatta görüşmeler sonucu anlaşmaya yakın olduklarını ileri sürmüştü.

Daha sonra Fenerbahçe Mourinho'yu resmen açıklayınca Beşiktaşlı taraftarlar Yücel'e bu iddiasından dolayı büyük tepki göstermişlerdi.

Hüseyin Yücel, bu kez de A Spor'a konuştu. Yücel şu ifadeleri kullandı:

"Mourinho süreci tam bir yılan hikayesine döndü. Biz görüşme gerçekleştirdik ve teklifte bulunduk. Bulunduğumuz teklifin 3-4 katı teklif geldiği için kabul etmek durumunda kaldı diye düşünüyorum. Beşiktaş'ın o maliyetlere çıkma ihtimali yoktu. Parası olmadığı için değil, maliyetin mantığı olmadığından dolayı."

Yeni teknik direktörleri Giovanni van Bronckhorst ile de ilgili konuşan Hüseyin Yücel, "Giovanni van Bronckhorst ile ocak ayında da görüşmüştük. Gayet iyi neticeler almıştık ama kısmet bugüneymiş" dedi.

Hüseyin Yücel, "Kesinlikle üst düzey transferler yapılacak ama emekli olmaya yakın olan oyuncularla görüşmüyoruz. Son durağı Türkiye ya da Arabistan olan oyunculara karşı daha çekimseriz. Onların yerine daha genç, yarın öbür gün satabileceğimiz oyuncularla ilgileniyoruz. İlla ki lider oyuncu lazım. Onlarla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.