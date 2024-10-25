Mourinho İngiliz basınına damga vurdu. Oyundan atılması manşetlerde

Fenerbahçe’nin Manchester United ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrası İngiliz basınında manşetleri Jose Mourinho süsledi. Maç sonrası çıkan haberlerde özellikle Mourinho’nun oyundan atılması ön plana çıkarıldı. Öte yandan İngiliz basını Manchester United’ın Avrupa’daki galibiyet hasretine de dikkat çekti.

İşte İngiliz gazetelerinde Fenerbahçe-Manchester United maçının yankıları

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında konuk ettiği İngiliz ekibi Manchester United ile 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertli takımın aldığı sonuç İngiliz basınında da yankılandı.

İşte İngilizlerin Fenerbahçe - Manchester United maçı yorumları:

THE GUARDIAN: "Jose Mourinho, Manchester United karşısında Fenerbahçe'ye penaltı verilmesi gerektiğini düşündüğünde protesto ettiği için kırmızı kart gördü, ancak Christian Eriksen'in golüyle yenik duruma düştükten sonra Youssef En-Nesyri'nin beraberlik golü sayesinde bir puanı kurtardılar. Mourinho, kırmızı kart gördüğünde şok olmuş gibi göründü ve tribündeki yerini almadan önce sahayı terk etmesi bir asır sürdü."

THE SUN: "Kırmızı Şeytanlar Avrupa'da 12 aydır galibiyet alamıyor, ateşli mücadelede Mourinho oyundan atıldı. Manchester United, Avrupa'da kaosun yaşandığı bir gecede Jose Mourinho'nun ininden bir puanla kurtulmayı başardı."

MIRROR: "Kariyeri boyunca Avrupa'da zirveye oynayan Mourinho'yu İstanbul kazanında alt etmek kağıt üzerinde zor bir ihtimal gibi görünüyordu. Fenerbahçe deplasmanında alınan bir puan küçümsenecek bir şey olmasa da üç maçta aldıkları üç puanın mevcut teknik direktörleri açısından pek de iyi bir yorum olmadığı anlamına geliyor. Aynı şekilde onun yönetiminde 12 aydır Avrupa kupalarında maç kazanamamış olmaları da."

DAILY MAIL: "Erik ten Hag'ın takımı, En-Nesyri'nin Christian Eriksen'in golüne karşılık vermesinin ardından Avrupa Ligi'nde galibiyet alamadı. Mourinho tek kişilik şovunu sürdürürken, Avrupa Ligi'nde oynanan maç yine beraberlikle sonuçlandı ve Manchester United, Avrupa'daki son 11 maçında sadece bir galibiyet alabildi."