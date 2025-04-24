Mourinho, İsmail Kartal’ı mumla arattı! 7 puan geride kaldı

Fenerbahçe’nin şampiyonluk şansı Kayserispor beraberliği ile zora girdi. Galatasaray ile arasındaki puan farkı 5’e çıkan sarı lacivertliler, kalan bütün maçlarını kazanarak ezeli rakibinin puan kaybetmesini bekleyecek.

Fenerbahçe’nin sezon başından bu yana oynadığı inişli çıkışlı futbol Teknik Direktör Mourinho’nun tartışma konusu olmasına neden oldu. Portekizli teknik adam, geçen sezon 99 puan toplayan İsmail Kartal ile karşılaştırıyor. Ortaya çıkan istatistiklere göre Mourinho, İsmail Kartal’ı mumla aratıyor.

Sabah’ta yer alan habere göre, tarihin en pahalı kadrosuna sahip olmasına rağmen derbilerde rakiplerine üstünlük kuramayan Mourinho, ilk 5 sıradaki rakiplerini de yenemedi. Bitime 6 hafta kala da zirvenin 5 puan gerisinde kaldı.

Mourinho, Comparisonator verilerine göre; 2023-24 ve 2024- 25 sezonlarının 30 haftalık karşılaştırmasında birçok değerde ezildi.

İSMAİL KARTAL'IN GERİSİNDE

Geçen sezona nazaran tabloda 7 puan daha az (79/72) topladı. Maç başına attığı gol (2.63/2.57), gol beklentisi (2.54/2.22), isabetli şut (6.8/6.5), rakip ceza sahasında topla buluşma (29.6/25.6), rakip alanda top kazanma (30.6/29.3) gibi karnelerde İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı.

Kalesine isabet eden şut maç başına 6.8'den 8.6'ya, gördüğü gol beklentisi 0.69'dan 0.89'a yükseldi.

Bunun sonucunda yediği gol 0.83'ten 1'e çıktı. İsmail Kartal'ın en büyük silahı olan yüksek pres oyunu 14.6'dan 8.3'e geriledi. Kendi sahasında top kaybı (3.43/3.87) fazlalaştı ve topu uzaklaştırma (4.6/4) ve başarılı müdahalede (3.37/3.03) düşüş gösterdi.