Mourinho, İsmail Kartal’ın gölgesinde kaldı

Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe, teknik direktörlüğe İsmail Kartal’ın yerine Jose Mourinho’yu getirdi. Ancak Portekizli teknik adam, Kartal’ın gölgesinde kaldı.

Şampiyonluk yarışında Galatasaray’ın 8 puan gerisinde kalan sarı lacivertliler Mourinho yönetiminde Süper Lig’de çıktığı 18 maçta 13 galibiyet alırken 3 mağlubiyet ve 2 mağlubiyet alarak 42 puan topladı.

Sarı lacivertliler, İsmail Kartal yönetiminde ise 18 maçta 15 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak ligin zirvesinde yer almıştı.

Fenerbahçe, Mourinho yönetiminde gol sayılarında da İsmail Kartal’ın gerisinde kaldı. Portekizli teknik adam yönetiminde sarı lacivertliler 45 gol atarken Kartal yönetiminde ise 51 gol atmıştı.

Şampiyonluk yarışında Galatasaray’ın 8 puan gerisinde kalan Fenerbahçe’nin önümüzdeki haftalarda göstereceği performans merakla bekleniyor.