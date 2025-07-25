Mourinho istedi, Ali Koç getiriyor! Dünya yıldızı F.Bahçe'ye geri dönüyor

Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna kattığı Milan Skriniar PSG kampından tekrar geri dönmeye hazırlanıyor.

Fransız kaynaklarından gelen son raporlara göre; Fenerbahçe Slovak yıldız ile her konuda anlaşmaya vardı. Transferin resmileşmesiyle birlikte tecrübeli stoper sarı lacivertli kulüpten yıllık 9 milyon Euro net maaş kazanacak.

Skriniar için Premier League ve Serie A’dan çeşitli kulüplerin de ilgi gösterdiği ancak resmî teklif yapan tek kulübün Fenerbahçe olduğu belirtildi.

PSG'de Luis Enrique'nin planları arasında yer almayan 29 yaşındaki oyuncu Jose Mourinho'nun transfer listesinin ilk sırasında yer alıyordu.

Artık Fenerbahçe ile PSG arasında transferle alakalı yazışmaların tamamlanmasının ardından Skriniar'ın Türkiye'ye gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.