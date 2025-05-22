Mourinho İtalya'da görüntülendi! Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

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Mourinho İtalya'da görüntülendi! Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

Fenerbahçe'de ciddi eleştirilere maruz kalan teknik direktör Jose Mourinho için çarpıcı bir gelişme yaşandı. Adı Roma ile anılan dünyaca ünlü çalıştırıcı, İtalya'da görüntülendi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin 2024-2025 sezonunu hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın gerisinde tamamlamasının ardından, teknik direktör Jose Mourinho'nun geleceği tartışma konusu haline geldi. Portekizli teknik adamın adı, Avrupa ve Suudi Arabistan'daki çeşitli kulüplerle anılırken, Fenerbahçe yönetimi ise Mourinho ile yola devam etmek istediklerini belirtmişti.

JOSE MOURINHO İTALYA'DA GÖRÜNTÜLENDİ

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Mourinho'nun eski takımı Roma'nın teknik direktör adayları arasında yer aldığı iddia edilmişti.

Yine İtalyan basınında çıkan bir haberde, Jose Mourinho, İtalya'daki Fiumicino Havalimanı'nda görüntülendi. Bu gelişme Portekizli hocanın Türkiye'den ayrılıp teklif aldığı Roma'ya gittiğini düşündürdü.

İşte Mourinho'nun Fiumicino Havalimanı'ndaki görüntüsü;

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