Mourinho İtalya'nın kapısından dönmüş

Mourinho İtalya'nın kapısından dönmüş

Fenerbahçe Teknik direktörü Jose Mourinho'nun ismi İtalya Milli Takımı için geçti.

İtalyan basınından Repubblica'nın haberine göre Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Gattuso tercihi öncesinde İtalya Milli Takımı'nın kapısından döndü.

İtalya Milli Takımı'nda Luciano Spalletti'nin görevden alınmasının ardından Ranieri'ye teklif götüren ancak ret yanıtı alan İtalya Futbol Federasyonu'nda Jose Mourinho'nun ismi gündeme geldi.

İKİ NEDENLE TRANSFER OLMADI

Ancak Jose Mourinho'nun İtalya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olması son anda gerçekleşmedi. Habere göre 2 nedenle Mourinho İtalya'nın kapısından döndü. İddialara göre Fenerbahçe, Mourinho'nun ayrılığı için bir federasyonun kabul edemeyeceği milyonlarca euroluk tazminat talebinde bulundu.

İkinci neden ise federasyonda görev yapan İtalyan efsanesi Gianluigi Buffon, İtalya'yı canlandırmak için farklı bir figüre ihtiyaç duydukları gerekçesiyle Portekizli teknik adamı reddetti. Gattuso, İtalyan Milli Takımı için Gianluigi Buffon'un en başından beri düşündüğü isimdi.

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