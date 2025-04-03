Mourinho kaç maç ceza alır? Maç sonu Okan Buruk’un burnunu sıktı

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Mourinho kaç maç ceza alır? Maç sonu Okan Buruk’un burnunu sıktı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, Galatasaray derbisi sonrası Okan Buruk’un burnunu sıktı. Portekizli teknik adamın maça damga vuran hareketi sonrası alacağı ceza merak konusu oldu. Mevcut yönetmeliklere göre Mourinho’nun en fazla 10 maç ceza alması bekleniyor.

Jose Mourinho, Okan Buruk'un burnunu sıktı. Portekizli çalıştırıcı fiziksel müdahalenin ardından maç sonu kırmızı kart gördü. PFDK'ya sevk edilmesi beklenen Portekizli teknik adamın kaç maç ceza alacağı merak konusu.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Maç sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile gerginlik yaşadı.

Portekizli çalıştırıcı, meslektaşının yanına gitti ve burnunu sıktı. Mourinho'nun fiziksel müdahalesinin ardından Okan Buruk yerde kaldı. Yaşananların ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho kırmızı kart gördü.

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MOURINHO KAÇ MAÇ CEZA ALABİLİR?

Okan Buruk'un burnunu sıkan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maç sonu kırmızı kart gördü. Portekizli çalıştırıcı, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilecek. Mourinho'nun ceza alması bekleniyor.

Jose Mourinho, 'Sportmenliğe aykırı hareket' nedeniyle sevk edilirse Futbol Disiplin Talimatnamesi'ne göre 1-3 maç arası ceza alacak.

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Portekizli teknik adam, FDT 44. maddededeki 'saldırı' nedeniyle sevk edilirse 5-10 maçtan men veya 45-90 gün hak mahrumiyeti cezası alacak.

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