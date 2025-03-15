Mourinho kadro tercihini yaptı: Yıldız oyuncular kulübede olacak

UEFA Avrupa Ligi’nde Rangers’a penaltılarda elenen Fenerbahçe Süper Lig’de Samsunspor’u konuk edecek. Sarı lacivertliler zorlu maçta galip gelerek Galatasaray ile arasındaki puan kaybını 7’ye indirmek istiyor.

Teknik Direktör Mourinho’nun yarın oynanacak maç öncesi kadrosunu belirlediği öğrenildi. Portekizli teknik adamın Rangers maçında ilk 11’de sahada olan bazı oyuncuları yedek kulübesine çekeceği belirtiliyor.

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, Levent Mercan ve Diego Carlos'un sakatlıkları sürüyor. Ağrıları bulunan İsmail Yüksek'in durumu ise maç saatinde netleşecek.

Mourinho'nun Rangers maçında ilk 11'de başlattığı Mert Müldür, Osayi-Samuel, Amrabat ve Talisca'yı yedeğe çekebilir.

Sarı lacivertlilerde bu isimlerin yerine Djiku, Oğuz Aydın, Tadic ve Dzeko'nun ilk 11'de Samsunspor maçına başlaması bekleniyor.

Ligde 11 maçtır yenilmeyen Fenerbahçe, topladığı 61 puan ve 2 maç eksiğiyle Galatasaray'ın 10 puan ardında ikinci sırada.