Mourinho kalacak mı? Ali Koç'la görüşmüş: Eğer...

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Mourinho Hatayspor maçının ardından konuştu. Mourinho sarı lacivertli takımdaki geleceği hakkında bilgi verdi.

"GENÇ KALECİMİZİN YAPTIĞI BİR HATA"

Mourinho "Bugün iki tane maç vardı. Biri 11'e 11 oynanan diğer 11'e 10 oynanan. 11'e 11'ken rakibin hiç şutu yoktu. 1-0 öne geçmiştik, maçı domine ediyorduk. Müldür'ün kırmızı kart gördüğü andan sonra gol yedik. İkinci yarı bizim için zordu. Genç kalecimizin yaptığı bir hata ve maçı kaybettik

"BAŞKANIMIZ BANA GÜVENİYOR, DÜŞÜNCESİ DEĞİŞTİYSE BU BANA SÖYLENMEDİ"

Başkanımız bana güveniyor, bunu daha önce televizyonda da söyledi. Kendisi bu konuda gayet netti. Eğer düşüncesinde bir değişiklik olduysa da bu bana söylenmedi. Başkanımız televizyon programında kalmamı istediğini belirtti. Kendisi bana güveniyor. Bu kamuoyunda bilinen bir bilgi. Durum bu şekilde. Kendisi de bu konuda gayet netti. Aynı şeyleri birebir görüşmemizde de bana söyledi. Eğer durumda değişiklik varsa bana bir şey söylenmedi." ifadelerini kullandı.