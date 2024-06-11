Mourinho kalemini kırdı

Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul'da Ali Koç'un yeniden başkanlığa seçilmesinin ardından transfer çalışmaları hız kazandı.

TAKIMDAN GÖNDERİLECEK İLK İSİM BELLİ OLDU

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yeni bir planlamaya giden sarı-lacivertlilerde takıma gelecekler kadar gidecekler de merak konusu.

Deneyimli teknik adam antrenmanda görmeden kimsenin gönderilmemesini istesede bir kişiyi hariç tuttu.

RYAN KENT'İ İSTEMİYOR

Mourinho geçtiğimiz sezon kadroda bulunmayacağı bilmesine rağmen kiralık gitmek yerine takımda kalan Ryan Kent'i kadroda düşünmediğini yönetime iletti.