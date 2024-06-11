Mourinho kalemini kırdı

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Mourinho kalemini kırdı

Fenerbahçe'nin yeni hocası Jose Mourinho takımdan gönderilmesini istediği ilk ismi belirledi.

Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul'da Ali Koç'un yeniden başkanlığa seçilmesinin ardından transfer çalışmaları hız kazandı.

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TAKIMDAN GÖNDERİLECEK İLK İSİM BELLİ OLDU

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yeni bir planlamaya giden sarı-lacivertlilerde takıma gelecekler kadar gidecekler de merak konusu.

Deneyimli teknik adam antrenmanda görmeden kimsenin gönderilmemesini istesede bir kişiyi hariç tuttu.

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RYAN KENT'İ İSTEMİYOR

Mourinho geçtiğimiz sezon kadroda bulunmayacağı bilmesine rağmen kiralık gitmek yerine takımda kalan Ryan Kent'i kadroda düşünmediğini yönetime iletti.

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