Mourinho kapıdan kovdu o bacadan girdi

Yeni sezonda kadrosunda düşünmediği isimleri bir bir gönderen Fenerbahçe’de Ryan Kent krizi devam ediyor. Takımda düşünülmediği kendisini iletilen yıldız futbolcu sarı-lacivertlilerden ayrılmamak için direniyor.

MOURINHO İLE GÖRÜŞTÜ

Yağız Sabuncuoğlu’nun paylaşımına göre, gitmemekte ısrar eden Ryan Kent ile yönetimin ardından bir görüşmede Jose Mourinho gerçekleştirdi.

27 yaşındaki İngiliz futbolcuya kadroda düşünülmediğini net bir şekilde aktaran Jose Mourinho, “daha gençsin, git oyna” dedi.

ALACAKLARININ TAMAMINI İSTİYOR

Deneyimli teknik adamın bu sözlerine rağmen kalmakta direten Ryan Kent kendisine gelen teklifleri reddetmeye devam etti. Ryan Kent takımdan ayrılması için tek yolun alacaklarının tamamının ödenmesini olduğunu belirtti.

SON ANDA VAZGEÇMİŞTİ

Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Serie A ekiplerinden Lazio ile anlaşmış ancak son anda kararından vazgeçerek Fenerbahçe’de kalmıştı.

PERFORMANSI

Bu tutumunun ardından lisansı dondurulan Ryan Kent Fenerbahçe formasıyla 19 maça çıkarken 1 gol 2 asist kaydetti.