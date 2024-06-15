Mourinho kararıyla herkesi korkuttu

On binlerce taraftarın önünde Fenerbahçe’ye imzayı atan Jose Mourinho her hareketiyle gündem olmaya devam ediyor.

20 Haziran’da Samandıra Can Bartu Tesisleri’ne gelerek işbaşı yapacak olan Portekizli teknik direktör aldığı kararla herkesi şaşırttı.

OTELDE KALACAK

Bir aksilik olmaması halinde 2 yıl Fenerbahçe’de görev yapacak olan Mourinho bu süreçte otelde kalmayı tercih etti.

Deneyimli teknik adamın eşi ve çocuklarının ise İstanbul’da yaşamayacağı belirtlildi.

Mourinho ve ailesinin aldığı bu karar sezon sonunda gider mi endişelerini de beraberinde getirdi.