Mourinho katılmayı reddetti. Apar topar stadı terk etti

Trendyol Süper Lig’in 6. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray’ı ağırladı.
Ülker Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler rakibine 3-1 mağlup oldu.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Livakovic (KK) 28. dakikada Mertens ve 59. dakikada Gabriel Sara kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü ise 63. dakikada Dzeko'dan (P) geldi.
Alınan mağlubiyet Fenerbahçe camiasında hayal kırıklığı yaratırken teknik direktör Jose Mourinho’dan flaş bir hareket geldi.
Portekizli teknik adam basın toplantısına katılmadan stadı terk etti.