Mourinho katılmayı reddetti. Apar topar stadı terk etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mourinho katılmayı reddetti. Apar topar stadı terk etti

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho mücadelenin ardından basın toplantısına katılmadan stadı terk etti.

Trendyol Süper Lig’in 6. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray’ı ağırladı.

Ülker Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler rakibine 3-1 mağlup oldu.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Livakovic (KK) 28. dakikada Mertens ve 59. dakikada Gabriel Sara kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü ise 63. dakikada Dzeko'dan (P) geldi.

Alınan mağlubiyet Fenerbahçe camiasında hayal kırıklığı yaratırken teknik direktör Jose Mourinho’dan flaş bir hareket geldi.

Portekizli teknik adam basın toplantısına katılmadan stadı terk etti.

Son Haberler
Şişli’de çocukları taciz eden şahıs serbest kaldı
Şişli’de çocukları taciz eden şahıs serbest kaldı
Mourinho katılmayı reddetti. Apar topar stadı terk etti
Mourinho katılmayı reddetti. Apar topar stadı terk etti
Atatürk'ü öve öve bitiremediler! Helal olsun size Vanlılar
Atatürk'ü öve öve bitiremediler! Helal olsun size Vanlılar
Mustafa Sarıgül'den Jose Mourinho'ya: "Bu saatten sonra tulum peyniri de yesen hiçbir anlamı yok”
Mourinho'ya yenilgi sonrası Mustafa Sarıgül'den mesaj...
Galatasaray'dan Jose Mourinho'ya olay gönderme
Galatasaray'dan Jose Mourinho'ya olay gönderme