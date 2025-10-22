UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe'den olaylı şekilde ayrılan Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Portekiz ekibi Benfica, İngiliz kulübü Newcastle United'a konuk oldu.

32. dakikada Gordon'ka öne geçen Newcastle United; oyuna 63. dakikada giren Barnes'in, 70 ve 83. dakikalarda attığı gollerle maçı 3-0 kazandı.

Bu sonuçla "Devler Ligi"nde ikinci galibiyetini alan ev sahibi ekip, puanını 6'ya yükseltti.

Benfica ise üçüncü maçından da mağlup ayrıldı ve henüz puanla tanışamadı.

İlk maçında Azerbaycan ekibi Karabağ'a 3-2 yenilen Mourinho'nun öğrecileri, ikinci maçında da İngiltere temsilcisi Chelsea'ye deplasmanda 1-0 mağlup olmuştu.

Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğü sırasında Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya elenmişti. Rövanş maçı öncesindeki basın toplantısında kulüp yönetimini açıktan eleştiren Portekizli teknik adamın görevine son verilmişti.

Daha sonra Benfica'yla anlaşan Mourinho, imza töreninde sarı lacivertli kulübü hedef almıştı.

Mourinho, "Benfica'nın kadrosunu övdüm ve yine öveceğim. Benfica'nın transfer döneminde harika bir iş çıkardığını düşündüm ve çok beğendiğim bir takımdı. Yanlış bir tercih yaptım, pişman değilim. Fenerbahçe'ye gitmek hataydı; benim futbol seviyem değildi ama Benfica'ya gelerek kendi seviyeme geri döndüm. " demişti.