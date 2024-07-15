Mourinho kimseye acımadı. 10 futbolcunun bileti kesildi

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Mourinho kimseye acımadı. 10 futbolcunun bileti kesildi

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho takımda düşünmediği isimleri yönetime bildirdi.

Yeni sezon öncesi Avusturya’daki 2. Etap kampını sonlandıran Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho kararını verdi.

Oyuncularını kamp süresi boyunca yakından takip eden Portekizli teknik adam kadroda düşünmediği isimleri belirledi.

10 KİŞİYE KAPI GÖSTERİLDİ

Yönetime raporunu ileten Jose Mourinho’nun tam tamına 10 futbolcunun ayrılığına yeşil ışık yaktığı öğrenildi.

Mourinho’nun kadroda düşünmediği isimler ise şu şekilde:

Miha Zajc, Melih Bostan, Luan Peres, Joao Pedro, Rade Krunic, Miguel Crespo, Ryan Kent, Umut Nayir, Emre Mor ve Cengiz Ünder.

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