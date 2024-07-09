Mourinho konuştu ortalık karıştı. Fenerbahçe hemen açıklama yaptı

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Mourinho konuştu ortalık karıştı. Fenerbahçe hemen açıklama yaptı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ülkesi Portekiz'de verdiği özel röportajda transfer ile ilgili söyledikleri gündeme bomba gibi düştü.

Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü teknik patronu Jose Mourinho, ülkesi Portekiz'de yayın yapan Sport TV’ye verdiği özel röportajda önemli açıklamalarda bulundu. Mourinho, Portekizli oyuncuların Türkiye’ye transferini zor bulduğunu belirtti ve bu konuda bir örnek verdi.

Benfica’nın 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Joao Neves’i değerlendiren Portekizli hoca, "Fenerbahçe’ye asla gelmezdi” ifadesini kullandı. Transfer piyasasına da değinen Portekizli çalıştırıcı, “Transfer piyasası yeni açıldı ve aradıklarımızın maliyeti çok yüksek. Birçok oyuncu da Türkiye’ye gelmek istemiyor. Bazı oyuncuların maliyeti oldukça yüksek olabiliyor” şeklinde konuştu.

Bu açıklamalar Türkiye'de geniş yankı buldu. Fenerbahçe Kulübü'nden, Mourinho'nun sözleri ile ilgili hemen bir düzeltme geldi.

Fenerbahçe Futbol A Takımı Medya Sorumlusu Alper Yemeniciler, Jose Mourinho’nun “Birçok oyuncu Türkiye’ye gelmek istemiyor” şeklinde bir açıklama yapmadığını belirtti.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yemeniciler, “Hocamızın böyle bir açıklaması kesinlikle olmamıştır. Portekiz Milli Takımı’nın 19 yaşındaki oyuncusu Joao Neves ile ilgili bir soru sorulması karşılığında cevap verilmiştir. Bir genelleme asla yapılmamıştır” dedi.

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