Mourinho kritik maçlardaki kayıpların nedenini buldu

Kaynak: Türkiye
Mourinho kritik maçlardaki kayıpların nedenini buldu

Süper Lig’de başta Beşiktaş ve Galatasaray olmak üzere kilit maçları kaybeden Fenerbahçe’de Teknik Direktör Mourinho teşhisi koydu. Portekizli teknik adam, savunmaya ağırlık verme kararı aldı.

Süper Lig’de şampiyonluk yarışında Galatasaray’ı 6 puan geriden takip eden Fenerbahçe, başta derbiler olmak üzere kilit maçlarda aldığı başarısız skorlar ile dikkat çekiyor. En son Beşiktaş’a mağlup olan sarı lacivertlilerde Teknik Direktör Mourinho eleştiri oklarının hedefi oldu.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Fenerbahçe’nin başta derbi maçları olmak üzere Göztepe ve Samsunspor gibi lig sıralamasının ilk 5 sırasında yer alan takımlara kaldığı kötü sonuçlara karşı Teknik Direktör Jose Mourinho teşhisi koydu. Portekizli teknik adam, sorunun defansta olduğunu düşünerek savunma çalışmalarına ağırlık verme kararı aldı.

HESAPTA YOKTU

Sarı lacivertliler Beşiktaş derbisi hariç bu sezon oynadığı 23 maçta gol atma başarısı gösterirken Avrupa sınavlarının hepsinde kalesinde gol gördü. Mourinho, ligdeki kayıpları savunmaya bağlasa da rakamlara bakıldığında dikkati çekici bir istatistik vardı. Fenerbahçe, 13 golle ligin en az gol yiyen takımı durumunda. Ve geride kalan 14 lig maçının 7’sinde kalesini gole kapatan bir Fenerbahçe var. Sarı lacivertlilerin gol yediği lig sınavlarının 2’sinden mağlubiyetle ayrılırken ikisinde berabere kaldı, üçünü ise kazandı. Özellikle 2-2’lik Göztepe ve Samsun maçları Fenerbahçe’nin hesapta olmayan kayıplarıydı.

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