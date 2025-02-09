Mourinho maç öncesi konuştu: Bizler ağlamıyoruz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho Alanyaspor maçı öncesi yayıncı kuruluş beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Alanyaspor karşılaşmasıyla ilgili Mourinho, "Onları mevcut teknik direktöründen önce analiz etmemiştim. Mevcut teknik direktörleriyle olan maçlarını izledim. Öncesiyle bir kıyas yapamam. İyi ve organize bir takım. Bireysel anlamda iyi oyuncuları var. Defansif oynamalarını bekliyorum. Bir tane daha defansif oyuncuyla oynamalarını bekliyorum savunmada daha sert olabilmek adına. Zorlu bir rakibe karşı oynayacağız. 3 puanı istiyorsak kusursuza yakın olmamız gerekiyor çünkü zor bir maç olacak." dedi.

Jose Mourinho takımdaki eksik futbolcularla ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Ben her zaman eksik oyuncu olduğu zaman başka bir oyuncu için fırsat olduğunu düşünürüm. Eksik oyuncusu sayısı çok olduğunda bu dramatik bir hal alıyor. Bazen de aynı pzisyonda eksiklerimiz olabiliyor. Bizler ağlamıyoruz ve çözüm üretmeye çalışıyoruz. En-Nesyri'nin yokluğu bizim için önemli olacak. Ben kadromdaki oyuncuların hepsine güveniyorum. 3 puanı alabilmek için elimizden geleni yapacağız."