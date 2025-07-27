Mourinho mağlubiyeti böyle açıkladı: 'Tam anlamıyla hazırlanamadık'

Fenerbahçe'nin Estadio da Luz'da Benfica'ya 3-2 kaybettiği hazırlık maçının ardından Teknik Direktör Jose Mourinho karşılaşmayı takip eden basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

MOURINHO: "GEÇEN SEZONA GÖRE DAHA İYİ KAMP DÖNEMİ GEÇİRDİK"

Benfica mağlubiyeti sonrası kampla ilgili genel bir değerlendirme yapan Jose Mourinho şunları söyledi:

"Kampla ilgili genel olarak mutlu olduğumu söyleyebilirim. Bütün oyuncularımın performansından memnunum.

Geçen sezona göre daha iyi kamp geçirdik. Şiddeti yoğun idmanlar yaptık. Bu sebeple hazırlık maçlarına tam anlamıyla hazırlanamadık. Sezon öncesi kampları daha çok yükleme ve yoğun antrenmanlarla geçer. Söylemek istediğim şey, bu sebeple maçlara taze bir şekilde çıkamadık."

ALİ KOÇ'A TRANSFER MESAJI: EKSİKLER BELLİ

Transfer konusuna da değinen Portekizli çalıştırıcı Feyenoord maçı öncesi eksiklerin bir an önce giderilmesi konusunda yönetime adeta mesaj verdi.

Mourinho, "Hoca olarak benim istediğim şeyleri başkan da görüyordur diye düşünüyorum. Çünkü bugün maça baktığımız zaman herkes eksik olan şeyi, yapılması gerekeni görüyordur diye düşünüyorum. Feyenoord maçına yedi günlük çalışma süremiz kalacak. Dolayısıyla neyin eksik olduğu ortada." diye konuştu.