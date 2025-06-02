Mourinho Mario Branco'ya veda etti

Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı sportif direktörü Mario Branco için teknik direktör Jose Mourinho veda mesajı yayınladı.

"SENİNLE ÇALIŞMAK BÜYÜK BİR ZEVKTİ"

Mourinho "Seni ‘en iyisi’ olarak tanımlamak, birlikte çalıştığım diğer harika spor direktörlerine haksızlık etmek olur. Ama şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki, hiç kimse senden daha iyi değildi. Teknik becerilerin, dürüstlüğün ve içtenliğin gerçekten çok nadir rastlanan bir kombinasyon. Seninle çalışmak büyük bir zevkti, gerçekten özleyeceğim." ifadelerini kullandı.