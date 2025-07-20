Mourinho mutsuz! Yönetime sitem

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Mourinho mutsuz! Yönetime sitem

Jose Mourinho, transferleri kampa yetiştiremediği için Fenerbahçe yönetiminden rahatsız.

Goal'in haberine göre Jose Mourinho,Skriniar ve 2 kanat oyuncusunun acilen bitirilmesini istiyor.

Fenerbahçe başkahı Ali Koç, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu Mourinho'ya sormadan öncelikli hedef yaptı. Mourinho, Hakan Çalhanoğlu'nu beğeniyor fakat bu transferin acil istediği Skriniar ve 2 kanat oyuncusunu yavaşlatmasından endişe duyuyor.

Mourinho'nun, Milan Skriniar ve iki kanat oyuncusunun Portekiz kampına yetişmesini istediği ve bu transferler geciktiği için son derece rahatsız olduğu gelen bilgiler arasında.

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