Mourinho net mesaj verdi: Oynamıyorum diye endişelenmeyin

Kaynak: Fanatik
Mourinho net mesaj verdi: Oynamıyorum diye endişelenmeyin

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho antrenmanda oyuncuları ile toplantı yaptı. Portekizli teknik adam net mesaj vererek hazır olan herkesin forma şansını bulacağını söyledi.

Fenerbahçe, milli arada çalışmalarına devam ediyor. Süper Lig’de Samsnspor ile karşılaşacak sarı lacivertlilerde Teknik Direktör Jose Mourinho oyuncularla toplantı yaptı. Milli ara sonrası başlayacak zorlu fikstüre dikkat çeken Portekizli teknik adam, “Oyun sistemimizi iyice oturtmamız gerek. İstemediğimiz puan kayıpları yaşadık ancak bunlara takılı kalamayız. Böyle durumlarda, iyi bir profesyonel olduğumuzu gösterip, sahada bir reaksiyon vermemiz gerek. Her zaman dediğim gibi, büyük bir galibiyet beni Ay’a çıkarmaz” dedi.

Fanatik’te yer alan habere göre, sarı lacivertli oyunculara net mesaj veren Mourinho, kaliteli bir kadroları olduğuna dikkat çekerek “Hiç kimse, ‘Ben neden oynamıyorum’ endişesine kapılmasın. Hazır olan herkese şans gelecek” ifadelerini kullandı.

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