Mourinho Okan Buruk’un burnunu sıktı ortalık ayağa kalktı: Avrupa basının anında manşetlere taşıdı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jouse Mourinho, 2-1 kaybettikleri Galatasaray derbisi sonrası flaş bir olaya imza attı. Portekizli teknik adam, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un burnunu sıktı. Saha ortasında gerçekleşen olay sonrası Buruk bir süre yerde kaldı.

Mourinho’nun Buruk’a hareketi sonrası ciddi bir ceza alması beklenirken Avrupa basınında ortalık ayağa kalktı. Başta İngiliz ve İspanyol basını olmak üzere Avrupa’nın önemli gazeteleri Mourinho’nun hareketini anında manşetlerine taşıdı. Çıkan haberlerde Portekizli teknik adamın Real Madrid’i çalıştığı dönemde yaptığı harekete de dikkat çekildi.

Avrupa basınında olayla ilgili çıkan bazı haberler şöyle:

Relevo: Derbi ateşli ve olaylıydı ama en kötüsü maç sonunda oldu. Mourinho, El Clasico'da Tito Vilanova'ya yaptığı hareketi hatırladı ve rakip teknik direktörün burnunu sıktı.

Marca: Tartışmalarla dolu maçtan sonra Mourinho arkadan gelerek Okan Buruk'un burnuna saldırdı. 2011 İspanya Süper Kupası'ndaki hareketini yeniden simule etti.

ESPN: Fenerbahçe teknik direktörü, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'a karşı garip bir harekete imza attı. 4 kırmızı kartın çıktığı maçın ardından Mourinho rakibinin burnunu sıktı ve Okan Buruk yere düştü.

Daily Mail: Portekizli teknik direktör derbi sonrası kesinlikle mutlu olmadığını belli etti. Mourinho rakibinin burnunu sıktıktan sonra iki taraftan futbolcular alana hücuma etti.

Goal: Sinirli Jose Mourinho, rakibinin burnunu sıktı. Osimhen'in derbi galibiyetine götürdüğü maç sonrası çirkin anlar.

Mirror: Jose Mourinho rakibinin yüzünü tuttu. Sinirli hareket uzun süre ceza alma riskiyle karşı karşıya.