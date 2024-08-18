Mourinho olaylı maç sonrası ayağının tozuyla oraya gitti

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Mourinho olaylı maç sonrası ayağının tozuyla oraya gitti

Göztepe ile berabere kalan Fenerbahçe'de Jose Mourinho Başakşehir - Alanyaspor maçını izlemeye gitti.

Trendyol Süper Lig’in 2. Haftasında Başakşehir sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan mücadele sırasında sürpriz bir isim bir anda belirdi.

Fenerbahçe’nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho karşılaşmayı takip etmek için stada geldi locada yerini aldı. Mourinho’nun elindeki defter ve kalem ise dikkatlerden kaçmadı.

Deneyimli teknik adamın çalıştırdığı Fenerbahçe dün akşam İzmir’de oynanan olaylı maçta Göztepe ile 2-2 berabere kalmıştı.

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