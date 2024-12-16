Mourinho önce Samet’i 'korudu' sonra galibiyeti hediye etti

Fenerbahçe’nin savunmacısı Samet Akaydın, UEFA Avrupa Ligi’nde 2-10 mağlup oldukları Athletic Bilbao maçında yaptığı büyük hata ile ilk golün adeta 'hazırlayıcısı' oldu. Milli oyuncu, sonrasında taraftarların büyük tepkisini çekti. Fenerbahçeli taraftarların bazıları top Samet’in ayağına her geldiğinde yorun bir şekilde ıslıkladı. Bazı sarı lacivertli taraftarlar ise bu durum karşısında Samet’e destek verdi ve bu yüzden tribünler bir süre ikiye bölündü.

Teknik Direktör Mourinho ise maç sonu yaptığı açıklamada hataları takım olarak yaptıklarının altını çizerek Samet Akaydın’ı korumaya çalıştı. Portekizli teknik adam, Başakşehir maçında Samet’i oynatmayacağını açıklayarak, “Samet'i korumam gerekiyor. Evimizdeki maçta oynatamam onu. Onu korumam gerekiyor. 3-4-5 değişiklik olacak ama henüz düşünmedim” ifadelerini kullandı.

GALİBİYETİ SAMET’E HEDİYE ETTİ

Teknik Direktör Mourinho, tepkilerin odağında yer alan Samet Akaydın’ı daha önce açıkladığı gibi Başakşehir maçı kadrosuna almadı. Ancak Portekizli teknik adam 3-1 kazandıkları maç sonrası yaptığı açıklamada dikkat çeken sözler söyledi. Maçtaki gergin atmosfere dikkat çeken Mourinho, galibiyeti Samet’e hediye etti. Mourinho, “Bu galibiyetteki ufacık katkımı da çok iyi bir arkadaşıma, “Samet Akaydın’a armağan ediyorum” dedi.

Fenerbahçe forması ile bu sezon 7 maça çıkan Samet 1 gol attı.